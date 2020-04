Camilo Santana afirma que meta do Estado é chegar a mais de 500 novos leitos de UTI

O governo do Ceará pretende implantar no estado mais de 500 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para garantir o atendimento da população contra o novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo governador, Camilo Santana, nesta terça-feira (21), por meio das redes sociais.

De acordo com Camilo, a meta é criar mais 556 leitos de UTI no estado, mas precisamos contratar mais profissionais. Além disso, o Governo do Ceará ampliou os leitos de UTI exclusivos para atendimento de pacientes com Covid-19 em 306 unidades no período de um mês. Na média, foram mais de 10 estruturas entregues por dia, reforçando o atendimento em Fortaleza e interior. São 182 UTIs na capital e 124 a mais nas demais cidades cearenses.

O governador também afirmou que a capital deverá ter nesta quarta-feira (22), 75% de ocupação dos leitos de UTI.