Camilo Santana afirma que o Ceará vai receber mais equipamentos médicos até o dia 15 de abril

O Governador do Ceará, Camilo Santana, afirmou pelas redes sociais que parte dos equipamentos comprados pelo Governo para o combate à pandemia do novo coronavírus deverá chegar até o dia 15 de abril.

De acordo com Camilo, os produtos foram comprados na China e deverão começar a ser entregues ainda nesta semana. A lista deve incluir equipamentos de proteção individual, respiradores e outros insumos. Durante a live, o governador ainda destacou a dificuldade que o Estado tem enfrentado para comprar esses equipamentos.

Mais cedo, Camilo teve uma reunião com governadores do Nordeste para discutir uma preocupação relacionada à liberação da renda básica aos trabalhadores informais. A medida do Governo Federal deverá pagar R$ 600 para os trabalhadores sem carteira assinada.

A expectativa é que, no Ceará, 2,8 milhões de pessoas deverão ser beneficiadas, de acordo com um levantamento do Governo do Estado,