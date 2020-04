Camilo Santana antecipa manutenção do isolamento social; Período será definido na segunda

O atual decreto de isolamento social no Ceará que expira na próxima segunda-feira (20) será renovado. A informação foi anunciada pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), que realizou uma transmissão nas redes sociais na noite deste sábado (18) para atualizar o cenário da pandemia do novo coronavírus no Estado.

Segundo o gestor, a nova data será definida a partir de estudos feitos pela Comissão de Saúde que orientará o governador sobre duração das medidas de distanciamento. A iniciativa de isolamento social faz parte do pacote de medidas do Estado para o combate ao novo coronavírus. O decreto de isolamento foi prorrogado pela última vez no último dia 4 de abril e tem validade até a próxima segunda-feira (20).

Segundo Camilo, a equipe técnica do Governo do Estado, que conta com direcionamento da Secretaria de Saúde (Sesa), ainda trabalha no prazo de ampliação. Para discutir as medidas de enfrentamento ao coronavírus, o Estado estabeleceu um comitê com diversas áreas da administração pública e da sociedade civil, com representantes do setor produtivo.