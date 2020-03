Camilo anuncia mais restrição, ponto facultativo no Estado até o dia 27 e suspensão, a partir de segunda, do transporte intermunicipal

Os serviços de transporte intermunicipais também ficam interrompidos, de acordo com Camilo, a partir da segunda-feira (23). Outra medida tomada pelo governador foi a prorrogação do ponto facultativo, para servidores públicos, até o dia 27 de março. Os serviços de metrô ficam suspensos em Fortaleza e no interior do estado. Camilo também anunciou o fechamento de indústrias durante o período de isolamento.

Além disso, Camilo também anunciou a criação de barreiras nas divisas do Ceará com outros estados, para fiscalização sanitária. As medidas foram anunciadas em uma live na rede social do governador.

Confira o vídeo