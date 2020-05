Camilo Santana anuncia, pelas redes sociais, renovação do decreto e plano de reabertura da economia em quatro fases

O governador Camilo Santana (PT) participou na manhã desta quinta-feira (28), de uma reunião para debater a retomada da economia cearense. Logo em seguida, Camilo anunciou, por meio das redes sociais, que o decreto de isolamento social no Ceará será renovado a partir de segunda-feira (1º). O chefe do executivo também disse que o plano elaborado pela equipe técnica para retomar as atividades no Estado terá quatro fases.

O secretário da Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, afirmou que alguns municípios do interior do estado serão recomendados pelo governo a aderir um isolamento mais restritivo, devido as condições epidemiológicas de cada região.

Camilo Santa destacou que em relação ao comércio, apenas estará autorizado a funcionar a construção civil com obras que tenham até 100 operários. A cadeia da saúde, como óticas e clínicas de saúde, também poderão voltar a funcionar. Já as escolas e instituições de ensino só voltarão as atividades na quarta fase do plano, prevista para julho.

De acordo com o governador, cada fase de reabertura será acompanhada pela Secretaria de Saúde.

Dr. Cabeto reforçou a necessidade de responsabilidade para priorizar a saúde da população. De acordo com o secretario de saúde, é importante manter o isolamento social e destacou que esse momento que se inicia na segunda é um processo de transição para retomar as atividades.

Reforço no tratamento

Segundo Camilo já foram mais de 2.300 leitos implantados nas unidades de saúde para o tratamento da Covid-19.

Confira na íntegra vídeos do governador Camilo Santana sobre o decreto: