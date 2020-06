Avanço do plano de retomada da economia no Ceará: decisão deverá ser divulgada até sábado

O governador do Estado, Camilo Santana anunciou, na noite desta quinta-feira (04), que até o próximo sábado será divulgado mais uma fase do plano de reabertura da economia. Segundo o governador, os números relacionados à pandemia do coronavírus estão indicando melhora, mas ainda é necessário acompanhar a evolução dos casos até o fim de semana.

A cada fase de transição implementada, mais empregos e cadeias produtivas deverão ser liberadas ao retorno às operações. Na segunda-feira, deve ser encerrada a fase de transição do plano de retomada que liberou clínicas de saúde, setor da construção e outros.

Veja a declaração do governador:

Casos no Ceará

O estado tem 59.795 casos positivos de Covid-19 e 3.813 óbitos, segundo dados da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde.