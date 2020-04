Camilo Santana anuncia que Hospital Leonardo da Vinci tem ampliação de UTIs de atendimento a casos de Covid-19

Segundo anúncio feito pelo governador do Ceará, Camilo Santana, neste sábado (18) o Hospital Leonardo da Vinci teve os leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) ampliados de 30 para 59 leitos. Visando o exclusivamente o tratamento de casos da Covid-19, o hospital foi reativado em Fortaleza no último mês.

Na postagem feita pelo governador em sua redes sociais, Camilo diz que a meta é chegar a 130 UTIs só nesta unidade, além de todos os leitos de enfermaria, para atender pacientes com o novo coronavírus.

O governador afirmou que continua agindo “de forma emergencial” para garantir a ampliação da rede estadual de saúde pública no Ceará. De acordo com ele, foram montadas 261 UTIs no Estado nas últimas semanas para absorver a demanda de pacientes do novo coronavírus. O chefe do executivo estadual também falou sobre a dificuldade de adquirir respiradores para atender os pacientes com a nova doença.