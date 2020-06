O governador Camilo Santana apresenta nesta quinta-feira (25), às 10h, novas medidas de apoio do Governo do Estado à retomada da economia cearense. Participam da apresentação a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, e representantes do setor produtivo.

Serviço

Local: Palácio da Abolição

Horário: 10h

Endereço: Rua Silva Paulet, 400.

Obs: Só serão permitidos dois profissionais por veículo (repórter/fotógrafo no caso dos sites e jornais, ou repórter/cinegrafista para as TVs).