Governo Federal autoriza permanência das Forças Armadas no Ceará até o dia 6 de março

O Governo Federal acatou pedido do Governo do Ceará e prorrogou nesta sexta-feira (28), a Garantia da Lei e da Ordem no estado. Com isso, as Forças Armadas permanecem em território cearense até o próximo dia 6 de março para atuar no reforço da segurança.

A operação da GLO realizada pelo Exército Brasileiro no Ceará é uma medida necessária pela continuidade do motim de parte dos PMs, que tem provocado insegurança e o aumento da violência em nosso estado. Este é um momento da união de todos contra qualquer ameaça à paz da nossa população. A preservação da vida dos cearenses é papel de todos os poderes constituídos, citou o governador Camilo Santana, em publicação em suas redes sociais. O governador citou, ainda, que a comissão composta pelos três poderes segue dialogando para encerrar o impasse.

Confira a mensagem do governador:

A medida amplia a permanência dos 2.500 homens das forças armadas no Estado por mais uma semana. As tropas dos militares ficarão no Ceará para tentar solucionar a crise na segurança pública que chega ao 11º dia de violência devido a um motim protagonizado por policiais militares. Caso Bolsonaro não renovasse a GLO, governadores de quatro estados estavam dispostos a enviar policiais militares para o Ceará.