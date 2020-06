Camilo Santana e Roberto Cláudio anunciam isolamento social por mais sete dias

O governador Camilo Santana (PT) e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), anunciaram, na tarde deste sábado (06), a prorrogação do isolamento social por mais sete dias. Camilo disse que, existe uma preocupação no crescimento da doença no interior do estado. O isolamento social rígido será mantido em quatro municípios da região norte – Sobral, Acaraú, Camocim e Itarema – e, nos demais municípios, a fase de transição é mantida por mais sete dias.

Em suas redes sociais, Camilo Santana publicou:

Roberto Cláudio disse que a rigidez da quarentena é fundamental para controlar o número de casos de pessoas infectadas.