Camilo Santana e Roberto Cláudio anunciam, nesta terça, medidas mais duras de isolamento social

O governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio se reuniram até tarde da noite dessa segunda-feira (04), e anteciparam que nesta terça (05), irão anunciar medidas mais rígidas no isolamento social principalmente em Fortaleza, que apresenta a maior quantidade de casos.

“Continuo em reunião com o prefeito Roberto Cláudio e equipe definindo as regras do novo decreto de isolamento social que entra em vigor esta semana. Amanhã de manhã estaremos anunciando os detalhes. Diante do grave avanço do coronavírus no Ceará, entrarão em vigor medidas mais rígidas de isolamento, principalmente em Fortaleza, epicentro da epidemia”.