Camilo Santana inaugura CE-469 e autoriza novo campus da Uece em Crateús

Através das redes sociais, o governador Camilo Santana inaugurou nesta sexta-feira (14) a Rodovia CE-469, do trecho que liga o município de Crateús à divisa com o Piauí, passando pelo distrito dos Tucuns. Aproveitando a ocasião, o chefe do Executivo cearense assinou a ordem de serviço para a construção do novo campus da Universidade Estadual do Ceará – Faculdade de Educação de Crateús (Uece/Faec). O investimento do Governo do Ceará nas duas intervenções é superior aos R$ 32 milhões.

Em comunicação por link montado no Palácio da Abolição, em Fortaleza, com o prefeito Marcelo Machado, direto de Crateús, Camilo Santana destacou o benefício da rodovia para a região. “É uma estrada que liga o município à divisa com o Piauí. Isso vai trazer muito mais desenvolvimento para a região porque unifica o acesso para o comércio, escoamento da produção. É uma obra de quase R$ 22 milhões”, disse o governador, que durante a sua execução esteve no local para vistoriar o trabalho.

O trecho restaurado na CE-469 tem 33,39 quilômetros de extensão e recebeu serviços de pavimentação, movimento de terra, revestimento asfáltico em TSD, obras d’arte correntes e especial, drenagem, sinalização (horizontal e vertical) e proteção ambiental. Além dos moradores de Crateús, a obra vai beneficiar cerca de 150 mil pessoas que moram em municípios próximos, pois vai dar mais condições de trafegabilidade melhorando o escoamento de mercadorias entre os dois estados e, consequentemente, fortalecendo o comércio e a economia regional.

O governador aproveitou a transmissão e assinou a ordem de serviço para a construção do novo campus da Uece de Crateús.

É um investimento de mais de R$ 10 milhões. Hoje, a Uece já tem vários cursos sendo ofertados aos jovens não só de Crateús, mas da região. É uma importante obra que vai garantir um espaço adequado e mais moderno para os nossos alunos da Uece – Campus Crateús. Acreditamos que o caminho para construir um mundo melhor e uma oportunidade para os nossos jovens é através da educação. É garantindo o direito deles de realizar um curso (de ensino) superior e agora cada vez mais próximo das pessoas, enfatizou Camilo Santana.

A unidade de ensino em Crateús foi fundada em 1983, com a criação do Curso de Pedagogia, instalado provisoriamente em um prédio cedido pela Prefeitura. No ano de 1984, o curso foi reconhecido e então criada a Faculdade de Educação de Crateús (Faec), que por mais de oito anos funcionou como extensão da Uece. Durante 19 anos o local ofertou apenas o curso de Licenciatura em Pedagogia, iniciando em 2002 as Licenciaturas em Ciências Biológicas e Química.

Parceria

Direto de Crateús, o prefeito Marcelo Machado participou da solenidade e destacou os frutos da parceria entre Governo do Ceará e Prefeitura.

Distante de Crateús por conta da pandemia e para seguir os protocolos, o governador comentou que espera voltar ao município após esse período para inaugurar pessoalmente as obras em andamento.