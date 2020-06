Camilo Santana será o entrevistado do programa Roda Viva desta segunda-feira

Nesta segunda-feira (8), o governador do Ceará, Camilo Santana, será o entrevistado do programa Roda Viva, da TV Cultura. Apresentado por Vera Magalhães, o programa vai ao ar ao vivo, às 22h. Em sua participação, o governador irá falar sobre o enfrentamento da COVID-19 no Ceará, além de políticas de outras questões pertinentes ao Governo do Estado.

O programa vai ao ar na TVC (canal 5), Net (524), Sky (canal 2), Multiplay ( canal 7) e Oi TV (canal 2). Há também um link para a entrevista no Youtube abaixo. O Roda Viva está a mais de 30 anos no ar, sendo considerado um dos mais tradicionais programas de entrevista da TV brasileira.