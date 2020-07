Caminhada com Maria: sem procissão, evento religioso acontecerá de forma online neste ano

A procissão ‘Caminhada com Maria’, que homenageia a Nossa Senhora da Assunção, mãe de Jesus Cristo e padroeira da capital cearense acontecerá de forma diferente este ano. Devido a pandemia do novo coronavírus e ao riscos de transmissão da doença em aglomerações, o evento que há 17 anos enche as ruas de Fortaleza no dia 15 de agosto, será celebrado de forma online.

Nossa Senhora da Assunção já levou milhares de fiéis para celebrar o feriado em sua homenagem, que teve a data modificada neste ano para 28 de maio. Somente em 2019, a organização do evento estimou a participação de mais de 2 milhões de devotos.

Com o tema ‘Maria caminha conosco no cuidado pela vida‘, o evento de fé trará, a mensagem sobre a importância da saúde em um período tão conturbado vivido por toda a população mundial.

Esse não é o primeiro evento religioso cearense que deixa de ser realizado de modo presencial devido as medidas para conter a disseminação da Covid-19. Entre os dias 17 e 20 deste mês houve a Romaria de 86 anos de morte do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, que pela primeira vez foi realizada em formato virtual.