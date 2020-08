Caminhada com Maria será realizada em plataforma on-line

Com a pandemia pelo novo coronavírus, a Caminhada com Maria, evento que é patrimônio cultural e imaterial do país, que acontece tradicionalmente em 15 de agosto, precisou ser cancelada devido decreto de isolamento social. Eventos de grande porte, que agrupem grandes quantidade de pessoas, precisaram ser cancelados para que não haja a propagação da doença.

A Caminhada, tão característica por receber milhões de fiéis de todo o Estado, será realizado excepcionalmente neste sábado, 15, a partir das 14h, por meio do canal arqfortaleza, no YouTube.

Com o tema ‘Maria caminha conosco no cuidado pela vida’, a programação contará com o apoio de 20 paróquias que ajudarão na recitação do rosário. Confira:

Anunciação do anjo – Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Nova Assunção ;

; Visitação a Isabel – Paróquia Nossa Senhora das Graças – Pirambu ;

; Nascimento de Jesus – Paróquia Jesus, Maria e José – Antônio Bezerra ;

; Apresentação de Jesus no templo – Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Genibau ;

; Encontro de Jesus entre os doutores – Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conjunto Ceará ;

; Batismo de Jesus – Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Montese

– Manifestação de Jesus nas Bodas de Caná – Paróquia Nossa Senhora de Nazaré – Montese ;

; Anúncio do Reino e convite à conversão – Paróquia Nossa Senhora de Salette – Bela Vista ;

; Transfiguração de Jesus – Paróquia Imaculada Conceição e São João XXIII – João XXIII ;

; Instituição da Eucaristia – Paróquia São José – Vila Pery ;

; Oração de Jesus no Jardim das Oliveiras – Santuário N. Senhora da Divina Providência – Cajazeiras ;

; Flagelação de Jesus – Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres – Tancredo Neves ;

; Jesus é coroado de espinhos – Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Messejana ;

; Condenado à morte, Jesus leva a cruz ao Calvário – Paróquia Mãe Santíssima – Parque Dois Irmãos ;

; Jesus morre na cruz – Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração – Aerolândia ;

; A Ressurreição de Jesus – Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima – Fátima ;

; A Ascensão de Jesus ao céu – Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Vicente Pinzon ;

; A Vinda do Espírito Santo – Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Centro ;

; A Assunção de Nossa Senhora ao céu – Paróquia Nossa Senhora dos Remédios – Benfica ;

; Maria é coroada Rainha do Céu e da Terra – Paróquia e Catedral Metropolitana de São José – Centro.

No ápice da cerimônia católica, o momento mais aguardado pelos fiéis é a coroação da imagem da padroeira, que antes era feita no pátio da Catedral por crianças vestidas de anjos, será realizada este ano pelo próprio arcebispo Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques.

Vale salientar, que para este ano, a celebração contará com um momento especial destinado às pessoas vítimas da Covid-19. “É próximo ao momento da coroação que será prestada uma homenagem às vítimas da Covid-19, aqueles que superaram a enfermidade e aos profissionais da saúde e pesquisadores que se empenham na descoberta da vacina” informou a Arquidiocese de Fortaleza.

Confira a programação oficial

✔ 14h – Celebração Eucarística com o arcebispo, direto do Santuário de Nossa Senhora da Assunção. A Missa será sem a presença de Fiéis. Após a celebração haverá a palavra oficial de abertura do arcebispo;

✔ 15h30 – Recitação do Santo Rosário intercalado por cânticos, meditações e intenções;

✔ 18h – Homenagem às vítimas da Covid-19;

✔ 18h30 – Coroação da imagem de Nossa Senhora da Assunção.

(*)com informação da CMF