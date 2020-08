Caminhada com Maria: Um dos maiores eventos católicos do Ceará acontecerá on-line

No próximo dia 15 de agosto, a partir das 14h fiéis de diversos lugares do Estado poderão se conectar virtualmente à Caminhada com Maria. O evento e sua programação serão transmitidos pelo canal da Arquidiocese de Fortaleza no YouTube.

Em homenagem à Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, a caminhada deste ano trará o tema “Maria caminha conosco no cuidado pela vida”. O início da transmissão acontecerá com Celebração Eucarística presidida pelo arcebispo Metropolitano Dom José Antonio, no Santuário de Nossa Senhora da Assunção.

Por causa da pandemia, a caminhada presencial pelas ruas de Fortaleza, como de costume nos anos anteriores, não será possível. No entanto, os fiéis ainda sim podem celebrar em suas casas, como explicou o coordenador, à pedidos do arcebispo Dom José Antonio.

“Pedimos que as famílias providenciem um pequeno altar em suas casas com a imagem de Nossa Senhora em destaque. Nesse momento da oração pelas vítimas, as famílias possam acender uma vela para acompanhar”, coloca.

Serviço