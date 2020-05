Caminho para aposentadoria: programa deste sábado traz esclarecimentos sobre a concessão de benefícios

Milhares de cearenses têm dúvidas sobre as regras para concessão do benefício previdenciário. O jornal Alerta Geral – Especial Caminhos para Aposentadoria deste sábado (09), traz esclarecimentos para muitos ouvintes e internautas sobre as regras do Instituto Nacional do Seguro Social para conseguir a aposentadoria ou outros benefícios.

Na edição deste sábado, a partir das 7h, o professor Thiago Albuquerque, especialista na área da previdência social, trouxe esclarecimentos ao lado do jornalista Luzenor de Oliveira.

Jornal Alerta Geral – Especial Caminhos para Aposentadoria

O Jornal Alerta Geral, gerado pela Rádio 104.3 na Grande Fortaleza e transmitido, aos sábados, por outras 35 emissoras de rádio no Interior do Ceará, está, também, nas redes sociais do Ceará Agora e tem respostas diretas para ouvintes e internautas que encaminharam dúvidas ao longo da semana. As mensagens são respondidas sempre aos sábados e ficam disponíveis no site Ceará Agora por onde você pode, também, acompanhar, a partir das 7 horas, o Jornal Alerta Geral.

Confira o recado do jornalista Luzenor de Oliveira:

