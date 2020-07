Caminhos da aposentadoria: “Alerta Geral” tira dúvidas de quem recebeu e quer desenvolver grana do auxilio emergencial

A crescente preocupação de servidores públicos e beneficiários da previdência social que receberam indevidamente o dinheiro do auxílio emergencial e agora querem devolver a grana ao Governo Federal é um dos assuntos a serem tratados, neste sábado (04), a partir das 7 horas da manhã, pelo rádio e pela Internet, no Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria.

A Medida Provisória que instituiu a ajuda mensal de R$ 600,00 para trabalhadores informais, microempreendedores e desempregados que, nesse período da pandemia do coronavírus perderam a renda, barra o acesso ao dinheiro de quem é servidor público, de trabalhadores carteira assinada ou beneficiários da previdência social.

Um levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU) aponta que mais de 600 mil pessoas, em todo o Brasil, mesmo não atendendo às regras estabelecidas pelo Governo Federal, embolsaram ilegalmente o dinheiro do benefício e agora estão sendo cobradas a devolver o dinheiro aos cofres da União. No Ceará, são mais de 30 mil pessoas, entre servidores públicos estaduais, municipais e federais, trabalhadores e donos de empresas.

IRREGULARIDADE E PREJUÍZOS

A preocupação dos ouvintes e internautas que encaminharam mensagem ao whatsApp (85) 99273.4353 é se, para quem recebeu o auxílio emergencial ilegalmente, sofrerá alguma sanção, se vai perder o benefício ou ficar sem a aposentadoria. Uma das recomendações dadas pela equipe do Jornal Alerta Geral é que, se nesse caso, a primeira providencia é a devolução do dinheiro.

CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS

O Jornal Alerta Geral, comandado pelo jornalista Luzenor de Oliveira, com a participação do professor Tiago Albuquerque, especialista em direito previdenciário, apresenta orientações e esclarecimentos para os ouvintes e internautas que, durante um bom tempo contribuíram para o INSS e, em determinado período, se afastaram da condição de segurado.

As explicações são dadas para quem deseja retomar os pagamentos e pede informações sobre o tempo de contribuição para garantir a aposentadoria.

“A preocupação de quem está na dúvida sobre o recolhimento para o INSS não deve ser apenas no sonho da aposentadoria, mas, especialmente, para receber os benefícios previdenciários em casa de acidente ou problema de saúde”, expõe o jornalista Luzenor de Oliveira, ao dizer que, desde cedo, as pessoas devem se preocupar com a cobertura da Previdência Social.

REDE DE COMUNICAÇÃO

O Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, gerado a partir dos estúdios da Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza, é transmitido pela Internet em nossas rede sociais do Ceará Agora e por 34 emissoras de rádio no Interior do Ceará. Os ouvintes e internautas de qualquer parte do Brasil podem deixar a mensagem no whatsApp (85) 99273.4353 que as respostas serão dados no ar, aos sábados, pelo rádio pela Internet.

