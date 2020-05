Caminhos da Aposentadoria: Programa deste sábado esclarece sobre recebimento do auxílio emergencial

Em busca de levar esclarecimento para a população que tem dúvidas sobre benefícios previdenciários e auxílios do governo, a edição do Jornal Alerta Geral – Especial Caminhos da Aposentadoria deste sábado (23) tem mais uma vez o compromisso de fornecer informações claras para auxiliar os ouvintes e internautas que buscam soluções para suas questões.

Na edição deste sábado, ao lado do jornalista Luzenor de Oliveira, o professor Thiago Albuquerque, especialista em na área da previdência social, responde, a partir das 7h, as dúvidas encaminhadas pelos que acompanham o programa.

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Entre as peguntas que recebem resposta neste sábado está a do Eduardo, de Fortaleza. Ele pergunta se receberá o auxílio emergencial em sua conta, mesmo que seu nome esteja no cadastro do Bolsa Família de sua ex-esposa, ou se o benefício cairá na conta dela.

Já o Luiz Fernando, do município de Capistrano, pergunta porque sua solicitação para receber o auxílio emergencial foi negada. Ele explica que a justificativa para a negativa foi que ele não se encaixa nos critérios pois tem outro membro de sua família que já recebe o benefício.

O Jornal Alerta Geral, gerado pela Rádio 104.3 na Grande Fortaleza e transmitido, aos sábados, por outras 35 emissoras de rádio no Interior do Ceará, está, também, nas redes sociais do Ceará Agora e tem respostas diretas para ouvintes e internautas que encaminharam dúvidas ao longo da semana. As mensagens são respondidas sempre aos sábados e ficam disponíveis no site Ceará Agora por onde você pode, também, acompanhar, a partir das 7 horas, o Jornal Alerta Geral.

