Caminhos da Aposentadoria: programa esclarece dúvidas sobre benefícios do INSS

O Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria responde, neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, pelo rádio e pela Internet, a perguntas de dezenas de ouvintes e internautas



Uma das dúvidas é do Manoel, da cidade de Morada Nova, que tem deficiência visual e pergunta se pode transformar o BPC (Benefício de Prestação Continuada) em aposentadoria. A resposta ao Manoel está embasada na lei que disciplina a concessão de auxílios e benefícios sociais e tem detalhes com o professor Tiago Albuquerque que, ao lado do jornalista Luzenor de Oliveira, ajuda os segurados que precisam de informações na área da Previdência Social.

O ouvinte/internauta Márcio, da cidade de Itapagé, trabalhou na Prefeitura, não encontrou no INSS informações sobre os 27 anos de serviços ao Município, está com 51 anos de idade e quer saber como descobrir onde está o registro de quase três décadas de recolhimento das contribuições previdenciárias. A orientação do especialista em previdência social no Alerta Geral é fundamental para o Márcio e para quem se encontra nessa mesma situação brigar pelos seus direitos.

A ouvinte/internauta Sandra, que mora em Uruberatama, tem uma preocupação que afeta milhares de brasileiros que, sem saber, mantém vínculo com empresas que prestam serviços para o poder público: ‘’Trabalhei durante dois anos pela prefeitura como contratada e fui colocada para fora. Hoje, aos 49 anos, faltando pouco para me aposentar, foi visto que eu tenho vínculo com uma empresa sendo que saí do contrato da prefeitura em 2013. Fui atrás dessa empresa, mas consta que a empresa faliu. Será que isso irá atrapalhar quando eu der entrada na aposentadoria?”

