Caminhos da Aposentadoria: programa orienta sobre acúmulo de benefícios e soma de tempo de contribuições

Dúvida dos ouvintes

ACÚMULO DE BENEFÍCIOS

O ouvinte e internauta Edivan, de Quixeramobim, enviou sua dúvida e tem sua resposta neste sábado. Ele tem 30 anos de idade e, desde 2010, recebe auxílio doença. Edivan foi orientado a pedir uma aposentadoria em 2019, mas, depois disso, enfrentou problemas para receber seu auxílio. O professor Thiago Albuquerque, especialista em direito previdenciário, explica sobre o acúmulo de benefícios para esclarecer a dúvida do Edivan.

SOMA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Joana D’arc, ouvinte e internauta que acompanha o programa diretamente da capital, enviou também sua dúvida. Ela tem 59 anos de idade e há 7 anos paga o INSS facultativamente como doméstica. Joana tem mais 4 ou 5 anos de contribuição e pergunta se pode juntar o tempo de carteira assinada com o facultativo para se aposentar. A ouvinte recebe sua resposta de forma segura e precisa neste sábado, a partir das 7 horas.

AUXÍLIO RECLUSÃO

Mesmo sem se identificar, uma das ouvintes do Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, tem sua dúvida esclarecida neste sábado. Casada, e mãe de dois filhos, a ouvinte quer saber se pode receber algum tipo de benefício durante o período em que seu marido encontra-se preso. Para orienta-la, o professor Thiago Albuquerque explica os critérios para a obtenção do auxílio reclusão.



