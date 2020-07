Caminhos da aposentadoria: programa tira dúvidas sobre realização da prova de vida

A reforma previdenciária deu um nó na vida de muitos trabalhadores que buscam, a cada dia, segurança sobre o tempo para pedir a aposentadoria ou receber outros benefícios do INSS. São dezenas de mensagens que chegam pelo whatsApp (85) 99273.4353 de ouvintes e internautas.

Neste sábado (11), o “Alerta Geral – Especial Caminhos da Aposentadoria”, com o comando do jornalista Luzenor de Oliveira e a participação especial do professor Tiago Albuquerque, tira a dúvida de vários ouvintes de todo Brasil.

Dúvidas de ouvintes/internautas

Prova de Vida

A pergunta do ouvinte José Correia do município de Ocara, tem uma resposta clara neste sábado a partir das 7 horas. Ele questiona porque, aos 89 anos de idade, precisa se deslocar até Pacajus para realizar a prova de vida, mesmo morando em Ocara. A situação de José não é única, pois outros milhares de segurados passam pela mesma situação todos os anos.

Solicitação de benefício

Diretamente de Granja, Guilherme Sousa pede esclarecimentos sobre o motivo da demora para obter uma reposta em relação a solicitação de benefício previdenciário junto ao INSS após ter seu pedido negado. Há mais de 45 dias o ouvinte não tem um retorno da instituição, mas neste sábado, obtêm informações valiosas com o especialista em direito previdenciário, Thiago Albuquerque, que o orienta em como proceder para conseguir seu benefício.

REDE DE COMUNICAÇÃO

O Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, gerado a partir dos estúdios da Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza, é transmitido pela Internet em nossas rede sociais do Ceará Agora e por 34 emissoras de rádio no Interior do Ceará. Os ouvintes e internautas de qualquer parte do Brasil podem deixar a mensagem no whatsApp (85) 99273.4353 que as respostas serão dados no ar, aos sábados, pelo rádio pela Internet.

Acompanhe as redes sociais

Instagram: Ceará Agora

Facebook: Ceará Agora

Youtube: Ceará Agora

Twitter: Ceará Agora

Acompanhe o recadinho do jornalista Luzenor de Oliveira: