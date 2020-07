Campanha contra Febre Aftosa termina na sexta-feira e meta do Ceará é de 90% de vacinação

A primeira etapa da Campanha contra Febre Aftosa de 2020 chega ao fim nesta sexta-feira e a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará reforça a importância da vacinação de todo o rebanho cearense. Segundo os dados da Adagri, 74,63% do rebanho do Estado já foi vacinado e pouco mais de 59,5% das propriedades estão a declaração em mãos.

Porém o objetivo é alcançar o mínimo de 90% do rebanho vacinado, conforme a meta estabelecida pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento. A declaração da vacinação deve ser feita prioritariamente através do Portal do Produtor, com link no site da Adagri . Outra possibilidade é enviar a declaração para o e-mail oficial da Agência, afim de evitar aglomerações nos escritórios da Adagri e dos órgãos, como a Ematerce, que também recebem a declaração.

O Programa Nacional de Febre Aftosa, Plano Estratégico 2017 – 2026, prevê que a última etapa de vacinação contra febre aftosa no Ceará poderá ocorrer em maio de 2021, quando o estado deve se tornar livre de febre aftosa sem vacinação, reconhecido nacionalmente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde Animal.