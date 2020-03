Campanha contra gripe começa com vacinação de idosos

O Ministério da Saúde anunciou mais detalhes da 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, antecipada para 23 de março devido ao surgimento do novo coronavírus. De acordo com a pasta, os dois primeiros grupos a serem vacinados serão os idosos com 60 anos ou mais e os profissionais de saúde. A campanha será realizada em todos os municípios brasileiros.

Anteriormente, o Ministério da Saúde havia informado que vacinaria primeiro crianças e gestantes, mas houve a necessidade de mudança devido casos mais graves de coronavírus em pessoas acima de 60 anos. O segundo grupo será o de professores e profissionais das forças de segurança e salvamento, como bombeiros e policiais militares, que poderão se vacinar a partir de 16 de abril.