Campanha de sarampo vacina mais de 28 mil jovens, de acordo com o Ministério da Saúde

A Campanha Nacional de Vacinação contra Sarampo, com foco na população de 5 a 19 anos, termina no dia 13 de março. De acordo com o Ministério da Saúde, já foram vacinadas 28.783 pessoas nessa faixa etária. A meta é vacinar 3 milhões de pessoas.

A principal medida de prevenção e controle do sarampo é a vacinação, disponível durante todo o ano nos postos de saúde dos 184 municípios cearenses.

O Ministério da Saúde alerta a população quanto à importância da vacinação contra o sarampo. A doença é grave e de alta transmissibilidade. Para se ter uma ideia, uma pessoa infectada pode transmitir para até outras 18 pessoas que não estejam imunes.

A disseminação do vírus ocorre ao tossir, espirar, falar ou respirar. Neste caso, não é necessário o contato direto porque o vírus pode se disseminar pelo ar a metros de distância da pessoa infectada.

Até o final do ano passado, foram notificados 285 casos de sarampo no Ceará, sendo apenas nove confirmados.