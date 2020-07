Campanha de vacinação contra a gripe atenderá servidores do Cambeba

Servidores, colaboradores e terceirizados de cinco órgãos localizados no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora (Cambeba) poderão receber a imunização contra o vírus influenza (H1N1) nos próximos dias 22, 23 e 24 de julho.

A campanha é promovida Secretaria de Saúde do Estado e atende a uma demanda do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), Secretaria das Cidades do Estado, Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) e Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra).

Ao todo, serão disponibilizadas 3 mil doses da vacina, cuja aplicação ocorrerá no Centro de Convivência do Cambeba, das 9h às 12h e das 13 às 16h.

Para que a campanha de vacinação ocorra de forma segura, serão adotadas medidas de prevenção à disseminação do novo coronavírus, causador da Covid-19, doença para a qual ainda não existe uma vacina. O uso de máscara é obrigatório.

Além disso, o espaço de realização da campanha será devidamente sinalizado para garantir o distanciamento social adequado e será distribuído álcool em gel 70% para a higienização das mãos.