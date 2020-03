Campanha de vacinação contra gripe será antecipada para este mês pelo Ministério da Saúde

Uma das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde para proteger a população contra o coronavírus foi antecipar a campanha nacional de vacinação contra a gripe.

De acordo com a pasta, a imunização seria realizada em abril, mas foi antecipada para o dia 23 de março após a confirmação de dois casos de coronavírus no país. O Ceará tem seis casos suspeitos do novo coronavírus, de um total de 132 investigados no Brasil. O estado é o segundo com o maior número de suspeitas da doença no Nordeste, atrás da Bahia, com nove.

Ao todo, serão disponibilizadas 75 milhões de vacinas pelo Butantan, uma produção recorde, segundo as autoridades de saúde. Em 2019, o Instituto forneceu ao Ministério da Saúde 65 milhões de doses da vacina influenza trivalente.