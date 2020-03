Campanha de vacinação contra o sarampo termina nesta sexta-feira

Os cearenses que ainda não se vacinaram contra o sarampo têm até a próxima semana para se imunizar. A primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo deste ano já começou e os jovens de 5 a 19 anos têm até o dia 13 de março para procurar os postos de saúde do Estado e aplicar a vacina. A meta é imunizar contra o sarampo, caxumba e rubéola, cerca de 135 mil crianças e jovens.

Essa etapa da campanha busca vacinar crianças e jovens que nunca tomaram nenhuma dose, têm registrado apenas uma, perderam o cartão ou não lembram se estão com esquema vacinal completo. A imunização vai estar disponível para a população dos 184 municípios cearenses. A segunda etapa da campanha será no segundo semestre com foco nas pessoas de 30 a 59 anos.

A transmissão do sarampo ocorre a partir de gotículas de pessoas doentes ao espirrar, tossir, falar ou respirar. É uma doença altamente contagiosa e a estimativa é que aproximadamente 131 mil 472 pessoas não estejam vacinadas no Ceará, segundo o Ministério da Saúde.