Campanha recolhe doações e bolsas de sangue durante pandemia

Hemoce e Shalon promovem ação beneficente que visa a doação de alimentos, roupas e materiais de higiene pessoal, além da doação de sangue.

A campanha “Solidariedade Está No Sangue” acontece entre os dias 23 a 30 de agosto.

As doações poderão ser entregues nos postos de coletas do Hemoce na Capital e no interior.

A distribuição do material recolhido será feita através do projeto “Shalon Amigos do Pobres” que presta ajuda a moradores de rua.

Já a coleta de sangue pode ser agendada através do site doador.hemoce.ce.gov.br.

Ou através dos telefones (85) 3101.2305 e (85) 3101.2296 (WhatsApp).