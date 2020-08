Campeonato Cearense de Futsal será disputado de forma parcial

Com o novo decreto do Governo do Estado, ampliando a retomado econômica no Ceará, o Campeonato Cearense de Futsal está liberado para começar. A data prevista para o ponta pé inicial da competição é 5 de setembro, segundo a Federação Cearense Futsal.

Mas apenas os times os times situados nos municípios que já estão no estágio 4 da retomada econômica pós quarentena é que poderão entrar em quadra. Assim sendo, praticamente só as equipes da Capital e Região Metropolitana terão condições de disputar o certame neste primeiro momento.

Quanto às medidas de segurança, serão adotadas ações semelhantes as que já são realizadas no futebol de campo, como não haver presença de público, distanciamento entre os atletas reservas e aferição da temperatura dos participantes antes de cada partida.

Ainda não ficou claro se os atletas e comissão técnica passarão por exames preventivos para detecção do vírus Covid-19

.