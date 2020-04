Canal no Telegram é lançado por Prefeitura para informar população sobre o combate ao coronavírus

Quem procura informações sobre o enfrentamento da pandemia do coronavírus na Capital agora pode acessá-las através do canal no Telegram lançado pela Prefeitura de Fortaleza para difusão diária de conteúdo sobre a doença. Este aplicativo de mensagem, similar ao WhatsApp, é mais uma alternativa para a população ter acesso a informações oficiais direto no celular.

Para acessar, basta baixar gratuitamente o aplicativo Telegram para Android ou iOS e entrar no canal: fortalezacontracoronavirus (t.me/fortalezacontracoronavirus). Todas as mídias ficam salvas no histórico e podem ser compartilhadas pelos cidadãos.

O novo canal no Telegram se soma à força-tarefa da Prefeitura #FortalezaContraCoronavírus, estabelecendo mais uma comunicação direta com a população. A iniciativa é mais um meio de divulgação de informações e orientações sobre as medidas de prevenção e cuidados contra a Covid-19, e soma esforços com outras plataformas como o canal coronavirus.fortaleza.ce.gov.br, rádio e TV Terra do Sol, o Portal de Notícias da Prefeitura, além das redes sociais, como Facebook e Instagram.

A página especial do Coronavírus (coronavirus.fortaleza.ce.gov.br) foi lançada pela Prefeitura no início de abril como espaço exclusivo para concentrar conteúdos específicos sobre a pandemia: notícias diárias sobre as ações da gestão municipal, medidas de prevenção, unidades de atendimento, esclarecimento de dúvidas frequentes, Plano Municipal de Contingência, entre outros. É possível fazer o download dos materiais disponibilizados para serem compartilhados.