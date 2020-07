Capital cearense começa quarta fase de retomada da economia na segunda-feira

Fortaleza avança para a quarta fase de reabertura econômica e social a partir da próxima segunda-feira (20), como anunciou o governador Camilo Santana, nesta sexta (17),por meio das redes sociais. Com a decisão, um dos setores beneficiados é o de restaurantes que passa a ter permissão para funcionar até 23h.

Várias atividades estarão liberadas a partir de segunda-feira, como os restaurantes à noite até 23h, mas é importante ressaltar que esse avanço está sendo feito de forma responsável e com zelo para que possamos fazer isso com cuidado. O objetivo é não retroceder com o plano de retomada como aconteceu em outras cidades do mundo, disse o governador.

Enquanto a capital avança na retomada das atividades, os municípios da macrorregião de Fortaleza vão agora para a terceira fase. Já no Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe, indicadores que apresentaram um leve aumento nos índices de Covid-19 levaram o governo a manterem a fase 1 da retomada. A macrorregião Norte passará para a fase 1.

No Cariri, será mantida a fase de transição da economia, mantendo isolamento social rígido em Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Brejo Santo e Iguatu.

Mesmo com o avanço no retorno das atividades, as escolas e universidades para aulas presenciais, academias, cinemas, bares e eventos ainda não têm permissão para funcionar.

