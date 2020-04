Capital cearense tem maior número de casos de coronavírus do Brasil

A capital cearense é a cidade do país com a maior incidência do Covid-19, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Fortaleza está entre os municípios em situação de emergência, pois o nível de incidência está mais de 50% acima da média nacional, que é de 111 casos a cada um milhão de habitantes.

O Ceará registra quase dois mil casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) em 58 municípios cearenses.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, entre os estados, o Ceará é o 4º em número de mortalidade, com 10 óbitos a cada um milhão de habitantes. Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro e Permambuco linderam o rank.