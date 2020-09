Capitão Wagner, ao lado de Lúcio Alcântara e Roberto Pessoa, é oficializado candidato a Prefeito de Fortaleza

O PROS oficializou, em convenção realizada, na manhã desta segunda-feira, a candidatura do deputado federal Capitão Wagner à Prefeitura de Fortaleza. Wagner terá como vice a advogada Kamila Cardoso, que é uma indicação do Podemos. O PROS puxa a aliança com outros 7 partidos – PSC, Podemos, PTC, Avante, PMN, DC, PMB e Republicanos.

Capitão Wagner ao lado da sua vice Kamila Cardoso (Foto: Eduarda Andrade)

“Por que a Kamila? Por conta do tempo de Tv? Foi por conta do dinheiro? Não foi, foi porque ela é um quadro importante. A gente dá a oportunidade de uma nova liderança surgindo, uma liderança política, isso pra gente é gratificante”, disse Capitão Wagner ao falar sobre a escolha da advogada Kamila Cardoso (Podemos) para compor sua chapa como candidata a vice-prefeita.

O ato oficial de homologação da candidatura à Prefeitura teve como principais personagens o ex-prefeito e ex-governador Lúcio Alcântara, o deputado federal Roberto Pessoa e os deputados estaduais, pelo PSDB, Nelinho Freitas e Fernanda Pessoa, além do prefeito de Maracanaú, Firmo Camurça.

Deputado estadual Vitor Valim (PROS) Fotos: Eduarda Andrade

O deputado estadual e pré-candidato do PROS à Prefeitura de Caucaia, Vitor Valim, ao lado do candidato a vice Deuzinho Filho, e do suplente à Câmara Federal, Danilo Forte, que, nesse momento está no exercício do mandato prestigia a caminhada do Capitão à sucessão municipal. Ao falar sobre a candidatura de Wagner, Danilo Forte afirmou que o caminho para a mudança política no estado:

“É a candidatura viável pra derrotar a oligarquia, o poder hegemônico, a coligação PT-PDT no estado do Ceará…se a gente quer mudar essa prática, se agente quer uma prefeitura eficiente, se a gente quer mudar a política no Ceará, começa pela eleição do Capitão Wagner”, afirmou Danilo.

Deputado federal Danilo Forte (PSDB-CE) Foto: Eduarda Andrade

O deputado soldado Noélio, do PROS, presente à convenção, disse que Wagner tem uma candidatura completamente viável e, segundo ele, o bloco partidário, mesmo após as convenções, poderá ser acrescido de outras siglas. Noélio afirmou, ainda, que, independente de partido, o Capitão Wagner entra na corrida eleitoral com plena liberdade para, se eleito, montar uma equipe técnica para resolver os problemas da cidade.

Deputado estadual Soldado Noélio (PROS) Foto: Eduarda Andrade

(*) Daqui a pouco mais informações sobre a caminhada do Capitão Wagner