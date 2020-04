Capitão Wagner define Silvana e Jaziel como artilheiros que entram no time para ganhar a Prefeitura de Fortaleza

O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (PROS), participou, na noite desta segunda-feira, de uma live com o deputado federal Jaziel Pereira e a deputada estadual Dra. Silvana, ambos do PL, e os definiu como ‘dois artilheiros’ que ingressam em seu time na corrida pela sucessão do prefeito Roberto Cláudio (PDT). Silvana disse que era fã de Wagner, enquanto Jaziel prometeu empenho para ajudá-lo a ganhar as eleições na Capital. As declarações selam o rompimento de Jaziel e Silva com o governador Camilo Santana (PT) e o prefeito Roberto Cláudio.



Jaziel e Wagner ficaram no ar por quase uma hora e, ao longo do bate papo, receberam a participação da deputada Silvana, sintonizaram um discurso de combate à corrupção, se uniram nos pedidos de investigações sobre a aplicação dos recursos públicos nas medidas de combate ao coronavírus, principalmente, na construção do hospital de campanha no Estádio Presidente Wargas, em Fortaleza, e defenderam o governo do presidente Jair Bolsonaro.



Durante a live, Capitão Wagner e Jaziel elogiaram as ações do presidente Jair Bolsonaro e do Ministro Sérgio Moro para combater à corrupção e para atender às expectativas dos brasileiros atingidos pela pandemia do coronavírus. Wagner leu uma mensagem do Ministro da Justiça segundo a qual a Polícia Federal irá apurar, de forma implacável, a aplicação do dinheiro público na compra de equipamentos e insumos hospitalares, assim como na montagem de hospitais de campanha.



A leitura da mensagem de Sérgio Moro significa um recado para prefeitos de cidades do Ceará que estão com o decreto de calamidade pública e estão desobrigados dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O recado, também, tem um endereço: a construção, pela Prefeitura de Fortaleza, do hospital de campanha no Estádio Presidente Vargas. Entre construção e manutenção, segundo Wagner e Jaziel, o hospital terá um custo de quase R$ 100 milhões.



Jaziel recomendou ao prefeito Roberto Cláudio que reconhecesse essa obra como uma ‘tacada errada’ e criticou o modelo da saúde pública que, com o sistema de regulação de leitos, deixa muita gente morrer. Silvana e Jaziel criticaram, ainda, a falta de assistência a quem precisa de atendimento médico tanto no Interior quanto na Capital.

Wagner disse que, ao lado de Jaziel, tem trabalhado para ampliar o volume de recursos do Governo Federal direcionados aos Municípios e ao Estado do Ceará e citou que, somente, neste ano, já garantiu R$ 21 milhões para obras e ações destinadas a melhoria do atendimento da população na área de saúde.

