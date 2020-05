Carga com 7,5 toneladas de EPIs e 4 respiradores chega ao Ceará para reforçar combate à Covid-19

Uma carga com 7,5 toneladas de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e quatro respiradores chegou a Fortaleza na tarde deste sábado (9). O material vai ajudar os profissionais de saúde da capital cearense no enfrentamento à Covid-19. A prefeitura também adquiriu na industrial local outras ferramentas de trabalho como protetores faciais e aventais impermeáveis.

“Nós fizemos uma aquisição internacional de EPIs de máscaras cirúrgicas, máscaras N95 e macacões impermeáveis de uma empresa chinesa e estamos recebendo a segunda e terceira remessas que representam em torno de 20% da compra total realizada”, informou Joana Maciel, secretária da Saúde de Fortaleza.

Os equipamentos vão ser utilizados em todas as unidades de saúde de combate ao novo coronavírus como o anexo do Instituto Doutor José Frota (IJF 2), Hospital de Campanha do Estádio Presidente Vergas, Hospital da Mulher, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Postos de Saúde, entre outros.

Ceará tem mais de mil mortes por Covid-19

O Ceará passou de mil mortes por Covid-19 neste sábado (9), chegando a 15.879 casos e 1.062 óbitos na atualização das 17h08 na plataforma IntegraSUS, da secretaria estadual da Saúde. Em relação à última atualização de sexta-feira (8), houve um aumento de 65 mortes.