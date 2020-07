Carlos Matos realiza live com Heitor Férrer sobre os desafios de Fortaleza

Os desafios de Fortaleza vão estar em pauta nesta segunda-feira (6), às 18h30, em live pelo Instagram do pré-candidato do PSDB à Prefeitura da Capital, Carlos Matos, com o também pré-candidato Heitor Férrer (SD). O tucano está convidando nomes de diversos partidos para aprofundar o debate em torno de temas considerados prioritários para o futuro da cidade.

Teremos uma agenda cheia para explorar os desafios de Fortaleza sob a ótica de diferentes partidos e pré-candidatos. Queremos contribuir desde já com ideias e dar visibilidade a propostas que podem ganhar corpo tanto agora, nesta fase de pré-campanha, como também durante a campanha propriamente dita, destaca Carlos Matos.

O tucano já realizou lives com o pré-candidato do PROS, deputado federal Capitão wagner, com o presidente do PSDB Ceará, Luiz Pontes, com profissionais de saúde que estão à frente no combate da pandemia de Covid-19 e amanhã, terça-feira (7), terá convidado o presidente da BSPAR e vice-presidente da CNI, Beto Studart, em outro live, a partir das 19 horas. O bate-papo de hoje pode ser acompanhado pelos perfis: @heitor_ferrer / @carlosmatoslimaa