Carnaval para pets: bloquinho para bichinhos de estimação agita o Imprensa Café

Os blocos de pré-carnaval estão acontecendo a todo vapor em Fortaleza desde janeiro. Em vários pontos da cidade, o clima de folia já marca presença e leva multidões às ruas. A festa é democrática e há espaço para foliões de todos os tipos, inclusive os pets. Além de tirar a fantasia do armário, muita gente não abre mão de levar o seu bichinho de estimação para entrar no ritmo do carnaval e participar dos blocos. Pensando nesse público, o Imprensa Café, em parceria com os participantes da Feirinha do Imprensa Food Square, resolveu realizar um bloquinho especial, que acontece neste domingo (16), a partir das 19h.

“Toda a programação foi pensada para o conforto, a segurança e a diversão dos animais. Teremos todo cuidado com o volume do som, a higiene e a comodidade dos bichinhos para que eles possam aproveitar tanto quanto os seus tutores”, afirma Vanessa Cavalcante, uma das idealizadoras do evento. A animação ficará por conta da Banda Aquarela, com muita música, dança e brincadeiras. O evento é gratuito e para participar os pets podem ir ou não fantasiados.

Caso queiram ir a caráter, a organização recomenda que os tutores verifiquem o conforto do animal e deem preferência a fantasias que não provoquem muito calor ou prejudiquem a mobilidade. Outros cuidados individuais também devem ser levados em consideração, como o uso da coleira e de plaquinhas de identificação para garantir uma folia ainda mais segura.

Serviço

Bloquinho Pet do Imprensa Café

Data: 16/02/2020

Horário: 19h

Local: Imprensa Café – (Avenida Desembargador Moreira, 2355 – anexo ao Imprensa Food Square)

Entrada gratuita