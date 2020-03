Cartão Mais Infância: Governo paga benefício para 48 mil famílias cadastradas

O Governo do Ceará realizou o pagamento, nesta segunda-feira (9), de R$ 8 milhões para as quase 48 mil famílias cadastradas no Cartão Mais Infância. O montante diz respeito aos meses de janeiro e fevereiro e contempla as famílias beneficiadas pelo programa de transferência de renda executado pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS).

O cartão é uma ação do programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama do Estado, Onélia Santana, em prol do desenvolvimento das crianças cearenses. O benefício de R$ 85 mensais é pago a famílias cearenses com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, incluídas no cadastro único para programas sociais do Governo Federal (CadÚnico). O investimento anual no programa é de cerca de R$ 50 milhões.

O Cartão Mais Infância é uma política social que busca melhorar a qualidade de vida dos cearenses. Os R$ 85 pagos mensalmente a cada família beneficiada auxiliam no desenvolvimento e no fortalecimento da cidadania daquele núcleo familia”, pontua a secretária Socorro França, titular da SPS.

O pagamento do Cartão é feito até o dia 15 do mês seguinte ao vencido.