Cartões por aproximação são alternativas para evitar covid-19

Durante a pandemia do novo coronavírus, uma das formas de prevenção é evitar o contato com superfícies que possam estar contaminadas. Uma ação nesse sentido tem sido substituir os cartões que precisam de inserção nas máquinas de pagamento por outros mecanismos que efetivem a transação apenas por aproximação.

A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) tem visto uma ampliação do emprego desse recurso. A entidade ainda não tem dados sobre o uso do mecanismo durante o período da pandemia, mas a ação com os associados mostra crescimento da modalidade entre correntistas.

A tendência é que essa modalidade de pagamento seja adotada, a cada dia, por um número maior de pessoas no país. Um desafio, no entanto, ainda é a necessidade de digitação, que demanda o contato com a máquina.

Para especialistas da saúde, o emprego desse tipo de cartão contribui para evitar formas de contaminação, já que o novo coronavírus é transmitido por gotículas no ar ou em superfícies e máquinas de cartão são um exemplo de objetos que podem causar a contaminação.