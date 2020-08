Cartório do HGCC retoma atividades nesta segunda-feira

A Unidade Interligada de Registro Civil do Hospital Geral Dr. César Cals, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), do Governo do Estado, retomará o atendimento nesta segunda-feira (17). O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8 às 10h. Com o serviço, que estava suspenso devido à pandemia de coronavírus, os bebês nascidos no HGCC poderão ser registrados na própria unidade.

Para que as atividades fossem retomadas, o HGCC estabeleceu regras e reforçou as medidas de prevenção à Covid-19. “Realizamos reunião com a equipe de Enfermagem, Serviço social, Núcleo de Atendimento ao Cliente (NAC) e salas de parto para a definição do fluxo de acesso seguro”, explica a coordenadora do Serviço Social, Andréa Ricoy.

Desde o início da pandemia de coronavírus, os pais foram orientados a procurar cartórios que estivessem atendendo com horário marcado, em dias de plantão.O acesso ao cartório será restrito a apenas dois pais por vez. A mulher que ainda estiver internada será conduzida pela equipe de Enfermagem ao local do registro. Assim como os profissionais, pacientes e familiares deverão usar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

*Com informações do Governo do Estado do Ceará