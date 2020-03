Cartórios continuarão funcionando por teleatendimento até 15 de abril

Os cartórios do Ceará vão continuar funcionando via teleatendimento até 15 de abril. A prorrogação foi feita pela Corregedoria-Geral de Justiça nesta segunda-feira, 30. O atendimento presencial será feito apenas em casos de urgência, com agendamento prévio por e-mail.

Nesse regime, adotado por conta do coronavírus, a ida ao cartário só será aceita para fins de registro e emissão de certidões de nascimento ou de óbito. No local, devem ser respeitadas distâncias entre pessoas e tomadas medidas de higiene.

Os cartórios deverão informar os usuários por meio dos sites, assim como assinalado com cartazes na porta das unidades. Telefones e e-mail devem estar destacados sinalizados.

A lista de telefones e e-mail de todos os cartórios no Ceará está disponível no site da Corregedoria-Geral, neste link.