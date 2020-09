Após serviços com teleatendimento, Casa da Mulher Brasileira retoma apoio presencial

A Casa da Mulher Brasileira está em retomada dos atendimentos presenciais. O espaço, que não interrompeu os serviços, e continuou dando suporte pelo teleatendimento, já iniciou a retomada responsável presencialmente. O Centro de Referência da Mulher Francisca Clotilde (CRM) e o Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Ceram), que compõem o setor psicossocial já estão atendendo pessoalmente.

Os demais órgãos da casa, seguem com atendimento remoto, exceto em casos específicos, que exigem agendamento prévio para que se realize o atendimento presencial. A Delegacia de Defesa da Mulher, que funciona dentro do equipamento, segue com atendimento presencial 24h.

O equipamento opera em rede, concentrando em um único lugar os serviços da Delegacia de Defesa da Mulher, Defensoria Pública, Ministério Público e Juizado Especial, além do atendimento psicossocial dos centros de referência estadual e municipal.

Os telefones para informações e denúncias são:

– Administrativo Casa da Mulher Brasileira (85) 3108.2992 / 3108.2931;

Atendimento: Plantão 24h

– Centro de Referência e Atendimento à Mulher Francisca Clotilde (85) 3108. 2965;

Atendimento: 8h às 20h

– Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (85) 3108.2966;

Atendimento: 8h às 19h

– Defensoria Pública do Ceará (85) 3108.2986;

Atendimento:Remoto

– Ministério Público do Ceará (85) 3108. 2940 / 3108.2941;

Atendimento:Remoto

– Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (85) 3108.2971;

Atendimento:Remoto

– Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (85) 3108.2950

Atendimento: plantão 24h, sete dias por semana