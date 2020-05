Casal morre após moto bater em barreira sanitária de Canindé

Um casal morreu após acidente de motocicleta na noite dessa sexta-feira, 29, em Canindé, interior do Ceará. De acordo com a Secretaria de Segurança e Defesa Social (SSPDS), a colisão ocorreu às 20h, quando uma motocicleta colidiu contra manilhas de proteção instaladas como barreira sanitária no bairro Alto Guaramiranga, principal via de acesso a Canindé.

As vítimas foram Edivaldo Custódio dos Santos, de 61 anos de idade, e Maria Valdenia Corneli da Silva, 27. Edivaldo era guarda municipal de Canindé e chegou a atuar na fiscalização do isolamento social na cidade, afirmam fontes.

A SSPDS informa que a Delegacia Regional de Canindé e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e já colheram as primeiras informações. A Polícia Civil continua apurando o caso e ainda ouvirá outras pessoas para identificar as circunstâncias do acidente e saber se houve ingestão de bebida alcoólica por parte do condutor.