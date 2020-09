Casarão dos Fabricantes, no Centro de Fortaleza, é atingido por grande incêndio

O Casarão dos Fabricantes, localizado na Avenida Alberto Nepomuceno com a Rua Rufino de Alencar, no Centro de Fortaleza, foi atingido por um grande incêndio na noite deste sábado (5). O centro de compras fica entre a Catedral Metropolitana de Fortaleza e o Mercado Central.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiro,que se dirigiu até o local para apagar o incêndio, não houve nenhuma vítima e as chamas não alcançaram o Mercado Central.

O Casarão dos Fabricantes é uma das construções mais antigas de Fortaleza. O prédio foi erguido ainda no século XIX.