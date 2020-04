Casos confirmados de coronavírus no Ceará chegam à 4.749

O Ceará tem 4.749 casos confirmados da infecção causada pelo novo coronavírus, conforme os dados divulgados no boletim digital da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), às 9h35 desta sexta-feira (24). Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, foram registradas ainda 272 mortes por Covid-19 até o momento no estado.

Em comparação aos dados divulgados às 17h15 desta quinta-feira (23), foi contabilizados um óbito a mais, além de 47 novos diagnósticos positivos para a doença. Fortaleza continua sendo a cidade cearense a concentrar a maioria dos registros de Covid-19, com 3.910 casos confirmados e 212 óbitos nesta sexta.

Ao todo, 17.993 testes foram realizados em um universo de 16.107 casos sob investigação no Ceará, estado onde o novo coronavírus já alcança 112 municípios. A taxa de mortalidade da doença no estado é de 5,7%.