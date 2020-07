Casos de coronavírus na região do Cariri preocupa especialistas e autoridades do Ceará

A quantidade de casos confirmados de coronavírus no Ceará ainda preocupa as autoridades e especialistas da saúde. O governador do Ceará, Camilo Santana, afirmou nesta quinta-feira (2) que os números da Covid-19 continuam “melhorando” Fortaleza. Segundo ele, a preocupação maior neste momento é com a região do Cariri, sul do estado, onde o número de casos novos seguem crescendo.

Camilo também disse que, nessa semana, chegaram mais 300 respiradores para ampliação dos leitos no Ceará. No Hospital Regional do Cariri serão 49 leitos e são mais 79 leitos de UTI só na região sul para termos atendimento dos casos mais graves.

O governador destacou ainda que na próxima semana será realizada a segunda etapa da pesquisa de soroprevalência em Fortaleza. O estado tem atualmente mais de 90 mil pacientes recuperados da covid-19 e mais de 6 mil óbitos.