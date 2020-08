Catadores têm até dia 16 de agosto para realizar inscrições e entrega de documentos para receber auxílio

Para receber o auxílio catador, os profissionais dessa categoria devem se inscrever e enviar seus documentos até o próximo dia 16. O edital que regulamenta o auxílio catador no valor de R$ 261 foi publicado na última quarta-feira, no Diário Oficial do Estado. O valor, que equivale a um quarto do salário mínimo, vai ser pago em seis parcelas fixas até 31 de dezembro deste ano para 1.249 catadores associados ou cooperados do Ceará.

A lei nº 17.256, que institui o programa estadual de reforço à renda decorrente da prestação de serviços ambientais no Ceará, durante o período de calamidade pública ocasionado pela Covid-19, havia sido aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada em 31 de julho.

As inscrições e entregas de documentos ocorrerão, exclusivamente, até o dia 16 de agosto de 2020, na forma eletrônica, e na forma presencial no mesmo período, especificamente de segunda à sexta, das 9h às 12h e 13h às 18h.