Catracas em estações do BRT de Fortaleza começam a funcionar neste sábado

As catracas instaladas nas estações do BRT (Bus Rapid Transit, ou Transporte Rápido por Ônibus, em português) da Avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza, começam a funcionar neste sábado (29). Os equipamentos darão início ao serviço de autoatendimento nas 11 plataformas.

Agora, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiro do Estado do Ceara (Sindiônibus), o passageiro terá que efetuar o pagamento da passagem ao entrar na estação, e não mais dentro dos ônibus. É necessário que o usuário esteja com o seu cartão de transporte já recarregado, seja este o Vale-Transporte Eletrônico, Vale-Transporte Avulso, Carteira de Estudante ou Bilhete Único, entre outros.

O acesso para idosos, cadeirantes, obesos e demais pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida será realizado por meio de um portão de acesso ao lado de todas as catracas, em cada estações do BRT na via.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) informa que vem atuando diariamente nas paradas, realizando divulgações aos passageiros, e “continuará dando o suporte de atendimento para tirar dúvidas nos locais enquanto for necessário”. Não há informações sobre a implantação de catracas em outras estações de Fortaleza.