Caucaia adere à cartilha “Gotinha Nossa de Cada Água”

A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (SME), participou na manhã desta sexta-feira (06), da cerimônia para assinatura do termo de adesão à adoção da cartilha “Gotinha Nossa de Cada Água”, que será trabalhada na educação infantil da rede municipal de ensino de Caucaia. O evento foi realizado na sede da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), em Fortaleza.

O objetivo principal da cartilha é sensibilizar crianças e adolescentes sobre a importância do uso responsável da água, da preservação do meio ambiente e da necessidade de envolvimento dos jovens no processo de preservação. Ao todo foram contemplados 31 municípios cearenses.

Segundo a titular da pasta, a professora Camila Bezerra, “conscientizaremos nossas crianças de 9 a 10 anos nas unidades municipais de ensino. As cartilhas serão adotadas como material paradidático e repassado para as bibliotecas das escolas”. Professores e coordenadores pedagógicos de Caucaia participarão de cursos para trabalhar cm a cartilha em sala de aula.